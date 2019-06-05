РИАМО - 5 июн. Ежегодный фестиваль «Многонациональная Россия» пройдет 12 июня на Поклонной горе в Москве, гостей ждут выступления популярных артистов и национальных коллективов, мастер-классы, музыкальные флешмобы, национальные игры и конкурсы, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей.

«Яркий и красочный фестиваль «Многонациональная Россия» - одно из ключевых праздничных мероприятий нашей страны и столицы. Он стал доброй традицией во многом благодаря своей важной просветительской миссии. Его участники могут совершить виртуальное путешествие по России, прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей многонациональной Родины», - подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Начнется праздник в 12:00. В это время свои двери распахнет фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами, где пройдут мастер-классы по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек.

В полдень в парке Победы зазвучит этномузыка в современной обработке, а затем гости смогут спеть с артистами любимые народные песни в этнокараоке и послушать, как поют победители телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна, пой».

«Профессиональные танцоры покажут для гостей мастер-класс по лезгинке, а потом все вместе они исполнят этот зажигательный танец народов Кавказа, который продолжится грандиозным хороводом «Многонациональная Россия». Кульминацией фестиваля станет большой концерт, который проведут популярная актриса и общественный деятель Яна Поплавская и певец и композитор Зариф Норов. Он начнется в 16:25 с поздравлений и совместного исполнения гимна России», - добавляется в сообщении.

Для гостей выступят Сосо Павлиашвили, Эвклид Кюрдзидис, Анна Шульгина, победители и участники шоу «Голос» и «Голос.Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Азер Насибов, Полина Богусевич, Эмиль Кадыров, группа «Премьер-министр» и многие другие. Завершится фестиваль выступлением популярной группы «Город 312» и этнодискотекой.

В течение всего дня для посетителей будут работать ярмарочные ряды, где гостям представится возможность приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и нарды, а на чайной церемонии всех угостят кавказскими сладостями.