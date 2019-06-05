РИАМО - 5 июн. В преддверии Дня России губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды, награды Московской области и знаки отличия Московской области тем, кто внес большой вклад в развитие региона, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Сегодня День России - это праздник всех тех, кто ежедневно на своем рабочем месте помогает нашей стране набирать новые темпы развития. Россия - это не только государственные институты, Россия – это, прежде всего, люди. Поэтому в преддверии Дня России мы по традиции награждаем наградами тех, кто в профессии и в жизни стремится к большим целям и умеет их достигать», - сказал Воробьев.

Орден «За заслуги перед Московской областью I степени» получил академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин.

«Мне посчастливилось с 1972 года трудиться в нашем родном Подмосковье. Я хочу сказать, что это большая честь - служить Родине и нашему региону. Здесь особая территория и особый народ. Наша область всегда была маяком в развитии нашего великого государства. Хочу всех поблагодарить и пожелать дальнейшего развития вперед», - отметил Кашин.

Всего наград удостоилось более 20 человек разных профессий, среди которых есть тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Виталий Ерфилов, профессор кафедры педиатрии ГБУЗ Московской области «Московский областной научно исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского» Тимур Шароев и первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ПАО «ЗиО – Подольск» Кирилл Гаврилов.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.