РИАМО - 5 июн. В Московской области около 14 тысяч выпускников одиннадцатых классов написали Единый государственный экзамен по иностранным языкам и физике, для наблюдения за ходом проведения экзаменов были аккредитованы 528 общественных наблюдателей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Для проведения испытания было задействовано 169 пунктов, в том числе два пункта на дому. Из 528 общественных наблюдателей было 157 представителей Российского союза молодежи.

«В регионе все экзамены проходят в штатном режиме, сегодняшнее испытание - не исключение. Ребята приходят подготовленные, большая часть экзаменуемых уже не волнуется, в свою очередь наши коллеги и наблюдатели максимально оперативно решают возникающие вопросы. Подготовка в течение года к этому событию не прошла даром – мы видим высокий уровень организации. Надеюсь, что и результаты экзаменов будут на высоте», – отметила Забралова.

Результаты экзамена по физике будут известны не позднее 20 июня, а по иностранным языкам – не позднее 24 июня.