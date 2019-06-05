РИАМО - 5 июн. Московским областным УФАС России в отношении ОАО «РЖД» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 200 тысяч рублей за нарушение договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в адрес управления обратился житель города Химки с жалобой на невыполнение РЖД мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

«Московское областное УФАС России признало ОАО «РЖД» нарушившим правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», – отмечается в сообщении.

Ответственность за нарушение данных правил предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса об административных правонарушениях.