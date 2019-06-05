РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В детские оздоровительные лагеря Краснодарского края и Московской области отправились 75 детей из городского округа Люберцы, сообщила начальник Люберецкого управления соцзащиты населения Ирина Мартынова.

«Люберецким управлением социальной защиты населения продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках первой смены в оздоровительные лагеря уже отправились 75 ребят из Люберец», – сказала Мартынова.

Она отметила, что право на получение бесплатных путевок имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет из малообеспеченных семей, из семей погибших военнослужащих, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Для получения бесплатной путевки заявителям необходимо предоставить следующие документы: заявление на ее получение; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении ребенка; медицинский полис; сведения о доходах за 3 месяца; документы, подтверждающие место жительства ребенка в Московской области», – отметила Мартынова.

Она добавила, что обращаться за предоставлением бесплатной путевки можно через портал uslugi.mosreg.ru в МФЦ.