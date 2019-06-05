РИАМО - 5 июн. В подмосковных Мытищах охотинспекторы отловили и вернули в лес лося, который забрел в жилую зону, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На днях в отдел Госохотнадзора министерства через систему-112 поступил звонок от жителей поселка Красная горка городского округа Мытищи. Взволнованные люди сообщили, что около дома №4 по Восточной улице гуляет огромный лось.

«Сотрудники управления Госохотнадзора немедленно выехали по данному адресу. Прибыв на место и оценив обстановку, спасатели приняли решение об эвакуации животного. На место были вызваны также сотрудники Госветслужбы министерства региона. С использованием дистанционного инъектора лось был обездвижен и транспортирован в ближайший лесной массив», - говорится в сообщении.

В результате проведенной операции животное не пострадало.

«Весной и летом учащаются случаи выхода лосей в сельские и городские районы. Сохатые в поисках корма могут пройти многие километры по лесу и перейти границу к населенным пунктам. Лоси заходят в жилую зону, гуляют по улицам и дворам. Подобный случай произошел в Мытищах», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, это был не первый подобный случай – не только лоси-одиночки, но и целые семейства сохатых часто выходят к людям.

«Такое явление объясняется не только поиском корма, но и миграцией этих животных. Бывает также, что лоси сами приходят к людям, когда больны, безмолвно прося о помощи», - пояснил Разин.

Охотинспекторы дали несколько советов, как избежать несчастного случая при встрече с лосем.

«Увидев лося на улице, во дворе, в огороде, на детской площадке, нельзя подходить к животному ближе чем на 30 метров. Нельзя кормить животное и гладить. Нужно знать - если лось опустил голову и прижал уши, это означает, что он может напасть. Лось в любой момент может проявить агрессию, и если он мирно не удалился, не стоит предпринимать какие-либо действия самому, необходимо вызвать специалистов», - поясняется в материале.