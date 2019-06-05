РИАМО - 5 июн. В сентябре телешоу «Дом-2» может начать переезд на новую площадку, 16 июня пройдут общественные слушания, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с «Домом-2» нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что 16 июня пройдут общественные слушания.

Жидкин уточнил, что собственники площадки передадут свой участок под строительство дороги, взамен получат новый и начнут строительство.

«Если все пойдет по плану, то в сентябре уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте», — пояснил Жидкин.

Участок, где находится съемочная площадка реалити-шоу, потребовался для строительства дороги. Собственнику земли предложили несколько компенсационных участков. В результате была выбрана площадка, расположенная рядом со старой.

Популярный российский телепроект «Дом-2» запустили на канале ТНТ в 2004 году.