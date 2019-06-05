РИАМО - 5 июн. Против судебного пристава-исполнителя Дмитровского районного отдела судебных приставов в подмосковном Дмитрове возбудили уголовное дело из-за хищения средств с депозитного счета отдела, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Сотрудница сняла 160 тысяч рублей с депозитного счета отдела на банковский счет, который не принадлежал взыскателю. Деньги, которые на нем были, подлежали перечислению в бюджет Московской области, так как были не востребованы взыскателем в течении трех лет.

«В отношении работника Дмитровского районного отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили на основании материала доследственной проверки отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности управления.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает, что противозаконные действия с преступным умыслом, коррупционной составляющей, или совершенные с целью мошенничества, караются по всей строгости закона.