РИАМО - 5 июн. АО «Воскресенские минеральные удобрения» готовит документальные фильмы к юбилею легендарного тренера хоккейной команды «Химик» Николая Эпштейна, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В декабре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Николая Семеновича Эпштейна. Советский спортсмен, мастер спорта СССР по хоккею с шайбой, заслуженный тренер СССР вырастил целую плеяду всемирно известных игроков, чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. Благодаря его усилиям и высокому тренерскому мастерству Воскресенск стал одним из признанных хоккейных центров, а «Химик» - ведущей командой высшей лиги.

«Эпштейн вошел в мировой зал славы хоккея именно в Воскресенске, где его начинания и создание команды поддержал директор Воскресенского химкомбината Н. И. Докторов. Встреча этих людей открыла новую страницу истории отечественного спорта, изменила судьбы тысяч воскресенцев, которые познали радость ледовых битв, а имена воспитанников воскресенской школы хоккея сделала известными всем континентам», - говорится в сообщении.

К сотворчеству по созданию фильмов воскресенские химики пригласили городских краеведов, ветеранов хоккея и представителей хоккейного клуба «Химик», а также специалистов Музея российского хоккея в Москве. Они стали участниками круглого стола в историко-краеведческом музее Воскресенска, на котором обсудили, как отметить 100-летие со дня рождения Эпштейна.

«Авторитет великого тренера в отечественном мире настолько велик, что необходимость проведения юбилейных мероприятий, посвященных Эпштейну, на самом высоком уровне, по словам специалистов по истории отечественного хоккея, вопросов не вызывает. Музей хоккея уже работает над подготовкой тематической выставки, а также информационной кампании, которая должна напомнить современным любителям спорта об одном из отцов российского хоккея. В распоряжении музея - архивные фото- и видеоматериалы, личные вещи и архив тренерских наработок Эпштейна. Тематическая экспозиция будет развернута и в воскресенском Ледовом дворце спорта «Подмосковье», носящем имя Николая Семеновича», - отмечается в материале.

Также на встрече предложили установить памятную доску на воскресенском доме, где долгие годы жил Николай Эпштейн, выпустить сувенирную продукцию и юбилейную почтовую марку с гашением. Под вопросом проведение памятной товарищеской хоккейной встречи именитых спортсменов на воскресенском льду.