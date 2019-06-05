РИАМО - 5 июн. Московское управление ФАС признало группу лиц МОЭК и «Мосэнерго» виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Антимонопольный орган установил, что действия группы лиц были направлены на создание условий для выявления бездоговорного потребления тепловой энергии, объем которого значительно превышает объем фактической поставки», – отмечается в сообщении.

«Мосэнерго» необоснованно прекратило договорные отношения с арендатором центрального теплового пункта, который приобретал энергию для перепродажи управляющей компании многоквартирного дома.

В свою очередь МОЭК располагала информацией о готовности арендатора оплачивать тепловую энергию, но провела проверку на тепловом пункте и выявила бездоговорное потребление. Причем МОЭК выставила счет не арендатору, а собственнику теплового пункта, который перепродажу или потребление энергии не осуществлял.

«В данном случае тепловой пункт является частью теплосетевой инфраструктуры, посредством которой происходит преобразование тепловой энергии в целях ее доведения до конечного потребителя. Фактическое потребление энергии непосредственно на тепловом пункте не осуществляется», – дополнил заместитель руководителя Московского УФАС Никита Полещук.

За свои действия группа лиц МОЭК и «Мосэнерго» будет привлечена к административной ответственности по статье 14.31 КоАП РФ. УФАС выдаст обязательное к исполнению предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.