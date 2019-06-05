РИАМО - 5 июн. Сотрудники полиции на улице Камова в Люберцах задержали двух мужчин 32 и 34 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личных досмотров, обыска автомобиля и места жительства задержанных в общей сложности обнаружено и изъято более 200 свертков с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героином, общий вес которого составил более 1 килограмма, добавила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.