РИАМО – 5 июн. С начала года в Подмосковье трудоустроилось 17,5 тысяч человек, регион сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В подмосковном банке вакансий заявлено 55,8 тысячи вакансий, из них 74% – по рабочим профессиям, 97,3% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.

«Всего с начала года в центры занятости населения Московской области было подано 128,3 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 38,6 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 52,7 тысячи заявлений», – отметила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она уточнила, что регион сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ.

«Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 1,1%, по Центральному федеральному округу – 0,7%», – пояснила Фаевская.