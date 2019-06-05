РИАМО – 5 июн. Фирму «Дарья» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на оказание услуг по изготовлению стендов пожарной безопасности, гражданской обороне и охране труда, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ФКУЗ «Санаторий «Зеленая роща» министерства внутренних дел РФ», в отношении ООО «Дарья» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Дарья» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по изготовлению стендов по пожарной безопасности, гражданской обороне и охране труда», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Дарья» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Дарья» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.