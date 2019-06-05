РИАМО - 5 июн. Задержки с выдачей багажа пассажирам в столичном аэропорту «Шереметьево» возникли из-за изменения технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, кроме того, в штате воздушной гавани не хватает грузчиков, сообщает в среду ТАСС.

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем», – заявил журналистам гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко.

Он добавил, что информация о массовых увольнениях грузчиков не соответствует действительности.Василенко уточнил, что во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багаж свыше 2,5 часов.

«Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему. Мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет», – заверил гендиректор «Шереметьева».

С 1 июня в аэропорту «Шереметьево» начались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

Сотрудники пресс-службы воздушной гавани связывали это обстоятельство с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.