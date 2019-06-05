РИАМО - 5 июн. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи девяти электросамокатов стоимостью 240 тысяч рублей со стойки проката на Баррикадной улице, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Четвертого июня в ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление представителя компании о том, что в период с 27 по 30 апреля неустановленное лицо совершило хищение девяти электросамокатов со стойки каршеринга по адресу: Баррикадная улица, дом 8», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ущерб составил более 240 тысяч рублей. По данному факту 4 июня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Станции проката самокатов открылись в Москве 26 апреля. В этом году операторы планируют увеличить их парк до 10 тысяч штук.