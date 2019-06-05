РИАМО - 5 июн. Торжественная церемония открытия памятника писателю Александру Пушкину, чье имя недавно присвоили аэропорту «Шереметьево» в рамках проекта «Великие имена России», состоялась в атриуме зоны вылета терминала Е аэропорта, передает ТАСС.

«Я рад сказать эту фразу: добро пожаловать в международный аэропорт «Шереметьево» имени Пушкина. Указ президента РФ о присвоении 44 аэропортам России имен наших выдающихся соотечественников – это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев», – сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, проект оправдал себя как современный и своевременный, он позволит «использовать воздушные ворота страны для популяризации богатой, великой истории и культуры».

Великий русский поэт изображен в полный рост декламирующим стихотворение. Автором скульптуры стал народный художник России, действительный член академии художеств Александр Бурганов.

«Шереметьево» стал первым российским аэропортом, который провел торжественные мероприятия в рамках общенационального проекта по присвоению воздушным гаваням имен великих россиян.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ, согласно которому московскому аэропорту «Шереметьево» присвоено имя русского поэта Александра Пушкина, аэропорту «Домодедово» – ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту «Внуково» – авиаконструктора Андрея Туполева. Всего 44 аэропорта страны получили имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.