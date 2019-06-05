РИАМО - 5 июн. На западе столицы из-за дорожных работ на южном дублере Кутузовского проспекта ограничили движение по участку улицы Минской, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок Минской улицы в районе дома 2Ж будет ограничен в период с 5 июня по 3 июля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Движение зароют по одной полосе в каждом направлении.

Проектом южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство эстакады основного хода на пересечении южного дублера с улицей Минская протяженностью 366,9 метра. Также предусмотрено строительство эстакады на съезде на Минскую улицу в сторону Кутузовского проспекта протяженностью 116,3 метра; эстакады на съезде с Минской улицы на южный дублер в сторону Аминьевского шоссе протяженностью 226,8 метра.