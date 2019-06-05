РИАМО - 5 июн. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям привлекли к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Раменском округе за нарушения законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В октябре 2018 года ведомство выявило нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные Гордоном М. А., собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Раменском городском округе общей площадью 4,9 гектара.

«Управлением установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью», – отмечается в сообщении.

Признаков использования участков в сельскохозяйственном производстве (механической или ручной обработки почвы, сенокошения, выпаса скота) не установлено.

В мае 2019 года за выявленные нарушения земельного законодательства РФ Гордон М.А. привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.