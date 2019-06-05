РИАМО - 5 июн. Движение перекрыли для автомобилистов на трех участках в столичном районе Хорошево до 25 декабря включительно в связи со строительством третьего пересадочного контура, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Для наземного транспорта и автомобилей стали недоступны три однополосных дорожных промежутка: от дома №88 до №92 на Хорошевском шоссе, от дома №5 до №1 на улице Куусинена и на пересечении Хорошевского шоссе и улицы Куусинена.

«Ограничения движения (ввели – ред.) в связи со строительством Большой кольцевой линии», – отмечается в сообщении.