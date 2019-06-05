РИАМО - 5 июн. На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» в Можайском округе при досмотре срезов цветов эустомы из Голландии нашли опасного насекомого-вредителя — табачную белокрылку, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», — говорится в сообщении.

Зараженные растения уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Табачная белокрылка опасна более чем для 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность. Насекомое также переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.