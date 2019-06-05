РИАМО - 5 июн. Движение на участке Дмитровского шоссе в районе дома №10 улицы Линии Октябрьской Железной Дороги в Москве ограничили до 30 октября включительно, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

Для автомобилистов будет недоступен однополосный участок проезжей части с временными уширениями.

«Ограничение движения (введут – ред.) в связи с инженерными работами на Дмитровском шоссе», – отмечается в сообщении.