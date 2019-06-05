РИАМО – 5 июн. Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы, сообщает в среду ТАСС.

«В экстренные службы поступила информация об угрозе взрыва по адресу: Манежная площадь, дом 1. Сейчас эти сведения проверяются», - говорится в сообщении.

Накануне неизвестный «заминировал» телецентр «Останкино» и ряд других организаций.

Правоохранители проверили все сообщения об угрозе взрывов, нигде опасных предметов обнаружено не было.