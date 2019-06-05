РИАМО – 5 июн. В столичном районе Солнцево построят школу с фотокиностудией и научным театром, кроме того, в рамках проекта запланировано размещение медицинского блока и шахматного кружка, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта капитального строительства: «Учебный корпус на 300 мест к школе №1002 (бывшая школа №1001, Солнцево, микрорайон 1, корпус 9/3)» по адресу: Солнцевский проспект, дом 16А, район Солнцево, ЗАО.

«Одно из приоритетных направлений работы правительства Москвы – совершенствование системы образования, строительство современных школ, блоков начальных классов (БНК)и детских садов в непосредственной близости от дома. Так, Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство трехэтажного учебного корпуса старшей школы на 300 мест в составе школы №1002 в районе Солнцево», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в составе запроектированного учебного корпуса разместятся 12 классов, предназначенных для обучения детей с 9 по 11 классы, а именно четыре параллели по 25 человек в классе.

«Проектными решениями предусмотрено зонирование учебного пространства, с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней школы», – уточняется в материале.

Для обучения детей в рамках обязательных общеобразовательных дисциплин в составе школы появятся учебные кабинеты универсального назначения, классы естественных наук, а именно физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинеты иностранного языка, а также классы, предназначенные для изучения астрономии, информатики и вычислительной техники.

Дополнительно в учебном корпусе разместятся фотокиностудия, помещение шахматного кружка и научный театр, актовый зал на 180 мест, библиотека с зонами для проведения конференций и групповых занятий, выдачи и хранения книг.

Занятия физкультурой будут проводиться в спортивном зале, в котором предусмотрены инвентарная и раздевалки, оборудованные санитарными узлами и душевыми, а также помещение тренеров с санузлами и душевыми.

Кроме того, запланировано размещение медицинского блока в составе кабинета врача, прививочной и процедурной, санузла и помещения уборочного инвентаря с местом для приготовления дезрастворов. Также в школе предусмотрены кабинеты логопеда и педагога-психолога.

«Благоустройство территории включает в себя размещение площадок для игр и спорта с покрытием из резиновой крошки, спортивного ядра с покрытием из резиновой крошки и спортивного газона. Также будут установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники», – заключается в сообщении.