РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 июн. Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина открыли набор в отряд космонавтов, кампания продлится до 1 июня 2020 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

В ходе кампании отберут лучших специалистов, которые будут работать в целях обеспечения выполнения Федеральной космической программы России.

«Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют отбор в отряд космонавтов! Кампания стартовала 3 июня. Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются в период с 3 июня 2019 года по 1 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

В открытом конкурсе может участвовать любой гражданин РФ, который удовлетворяет установленным требованиям. Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать четырех человек, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».

К будущим космонавтам предъявляется ряд требований. Так, претендент должен быть не старше 35 лет, он должен иметь высшее образование технического или естественно-научного направления, должен владеть английским языком и другое.

Полная информация об отборе в отряд космонавтов 2019 года – на сайте ЦПК имени Гагарина.