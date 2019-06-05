РИАМО - 5 июн. Дом на дублере Варшавского шоссе в столице планируют достроить в декабре текущего года, ключи пайщикам вручат в январе 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Совещание с участием представителей Москомстройинвеста, префектуры ЮЗАО, пайщиков прошло под руководством депутата Государственной думы Владимира Ресина. Теплоснабжение объекта «СУ-155» по адресу: дублер Варшавского шоссе, Чертаново, корпус 2АБВ, будет выполнено к отопительному сезону. В настоящее время ведется устройство наружных тепловых сетей. Работы ведет ООО «РК Строй».

«Мы завершили демонтажные работы. Сейчас осуществляется «лечение» бетонных конструкций, ведутся работы по фасаду – установка окон и витражей, которые мы планируем завершить в октябре 2019 года. В июле этого года будет завершен монолит, в августе – закончим монтаж кровли. С сегодняшнего дня приступили к устройству систем водоснабжения, работы по канализации на объекте уже выполнены», - сказал представитель ООО «РК Строй».

Также в ближайшее время будет произведена замена прежней опоры ЛЭП на новую, другой модификации.

Кроме того, в ходе совещания представители ООО «РК Строй» заверили пайщиков объекта в том, что дом будет сдан в эксплуатацию согласно дорожной карте в декабре 2019 года.

«В январе 2020 года покупатели квартир смогут приступить к ремонту», - подчеркнул Ресин.

Вместе с тем он поручил представителям строительной фирмы подготовить сводные графики по прокладке наружных инженерных систем и благоустройству территории объекта.

Представитель ООО «РК Строй» также отметил, что в данный момент на стройке работает свыше 550 строителей. К августу 2019 года их число планируют увеличить до 800 человек.

Ранее были урегулированы все земельно-правовые отношения, связанные с достройкой объекта «СУ-155» в Чертанове. Разрешение на строительство объекта, расположенного по адресу: Москва, Чертаново, дублер Варшавского шоссе (Балаклавский проспект), корпус 2АБВ выдано 4 декабря 2018 года сроком до 30 марта 2020 года.