РИАМО - 5 июн. Один из участков Сельскохозяйственной улицы в Москве заблокируют для автомобильного движения с 6 июня по 26 июля включительно, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

Пути объезда стоит выбрать водителям, которые пользуются двухполосным участком дороги возле дома №29 по Сельскохозяйственной улице.

«Ограничение движения (введут — ред.) в связи с инженерными работами на Сельскохозяйственной улице», — говорится в сообщении.