РИАМО - 5 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора совместно с экспертами ГБУ «ЦЭИИС» провели проверку на строительстве Некрасовской линии метро от станции метро «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» с помощью георадарного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В данный момент на объекте ведутся работы по демонтажу ТПМК (тоннеле-проходческого механизированного комплекса) на участке от станции «Юго-Восточная» до «Окская улица».

«В ходе проверки было выполнено геосканирование грунта с целью уточнения геолого-гидрогеологических условий территории. Для проведения исследований был использован георадарный комплекс», – отмечается в материале.

Специалистами центра экспертиз на основании георадиолокационного обследования оценивалось состояние массива грунта в зоне щитовой проходки ТПМК.

«Обследование территории выполнялось с целью выявления негативных геологических процессов в существующих инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, активизация которых может повлиять на образование просадок грунта в зоне влияния ведущегося строительства. В ходе обследования грунтов определяли наличие пустот, зон разуплотнения, а также зон возможного развития опасных инженерно-геологических процессов по трассе проходки», – сообщила руководитель отдела обследования грунтов и конструктивных слоев дорожной одежды ЦЭИИС Людмила Ведякова.

По результатам испытаний специалистами центра экспертиз зон разуплотнения и других проявлений геологических или геодинамических процессов по трассе проходки выявлено не было.

3 июня был запущен участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до «Косино».