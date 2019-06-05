РИАМО - 5 июн. На конкурс «Наследие моего района» дети прислали 500 работ, выставка работ победителей пройдет в центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» 5-19 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На конкурс детского рисунка «Наследие моего района», проходивший в рамках Дней исторического и культурного наследия, ребята прислали 500 работ», — написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, большое заблуждение считать, что все настоящие памятники сосредоточены вокруг Кремля.

«Красота окружает нас повсюду – от Зеленограда до новой Москвы и от Ново-Переделкина до Новокосина. Просто у взрослых часто «замыливаются глаза», а дети умеют найти красоту в том, что нам кажется рутиной», — добавил мэр.

Он уточнил, что выставка работ победителей конкурса пройдет в центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» ГМИИ имени Пушкина с 5 по 19 июня.

Всего в экскурсиях, лекциях и мастер-классах, организованных в Дни исторического и культурного наследия, приняли участие более 10,5 тысяч человек, в этом году мероприятия проходили в Москве с 18 апреля по 31 мая.