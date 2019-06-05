РИАМО - 5 июн. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду утвердили Игоря Протопопова на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы, а также Ирину Гореленок на должность заместителя председателя КСП, передает корреспондент РИАМО.

«Гореленок Ирина Валерьевна предлагается для назначения на должность заместителя председателя и Протопопов Игорь Серафимович - на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы. Оба кандидата соответствуют всем необходимым квалифицированным требованиям, с положительной стороны зарекомендовали себя на занимаемых должностях и обладают большим опытом работы в контрольно-счетных органах», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

Она уточнила, что Ирина Гореленок работает в Контрольно-счетной палате Москвы с 2000 года. В настоящее время она занимает должность начальника экспертно-правовой инспекции КСП. Игорь Протопопов является действующим аудитором.

Гусева напомнила, что в минувший вторник на совместном заседании комиссии по экономической политике и финансам и комиссии по кадровым вопросам депутаты рекомендовали согласовать кандидатуру Игоря Протопопова на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы, а также кандидатуру Ирины Гореленок, представленную на должность зампреда КСП.

«Решение об освобождении от должностей заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы и назначение на должности заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы оформляется постановлением Московской городской думы. Поздравляем Ирину Валерьевну и Игоря Серафимовича с принятым решением», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.