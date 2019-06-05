РИАМО - 5 июн. Технический сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России в среду, передает ТАСС.

«Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.

Система используется в ГИБДД с 2016 года. Она предназначена для сбора, учета, обработки информации, поступающей из территориальных и региональных подразделений ведомства.