РИАМО - 5 июн. С начала 2019 года в Московском областном онкодиспансере (МООД) пролечились 7,1 тысячи человек, из них оперативное лечение получили более 2 тысяч пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».

«Важно, что с каждым годом специалисты Московского областного онкодиспансера оказывают медицинскую помощь все большему числу пациентов. Если в 2017 году это было 16 тысяч человек, то в 2018-м – уже почти 19 тысяч. Кроме того, сократились сроки лечения, а значит пациенты получают качественную медицинскую помощь», – заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что также выросло общее количество проведенных операций: в 2017-м врачи онкодиспансера провели более 6 тысяч вмешательств, а в 2018 – 7,4 тысячи.

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе укомплектован новейшим медицинским оборудованием, позволяющим распознавать заболевания на ранней стадии и оказывать своевременную помощь.

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