РИАМО - 5 июн. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи баяна стоимостью 300 тысяч рублей, хозяин лишился музыкального инструмента ночью в центре города, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 4 июня в отдел полиции поступил материал проверки по заявлению о краже.

«Мужчина заявил, что 10 мая в период с 00:30 до 01:30 по адресу: Театральная площадь, дом 1 неизвестное лицо тайно похитило его баян стоимостью 300 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».