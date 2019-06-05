РИАМО - 5 июн. Восьмого июня в Дарвиновском музее в столице пройдет музыкально-литературное представление по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Бельканто».

«Одно из самых известных произведений литературы XX века, переведенное более чем на 600 языков, прозвучит в прочтении актера театра и кино Антона Шурцова. Действо будет сопровождаться картинами песочной анимации и живой музыкой в исполнении дуэта органистки Ольги Кемовой и пианистки Ксении Кемовой», – отмечается в материале.

Впервые опубликованная в 1943 году, аллегорическая повесть о маленьком принце остается бестселлером на протяжении десятков лет и пользуется одинаковой популярностью как у юных зрителей, так и у взрослой аудитории.

В концерте прозвучат произведения Баха, Франка, Дебюсси в исполнении лауреатов международных конкурсов Ольги Кемовой (орган), Ксении Кемовой (фортепиано), Анны Ивановой (песочная анимация) и Антона Шурцова (художественное слово).