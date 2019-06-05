РИАМО - 5 июн. Правоохранители задержали еще двоих участников конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого погиб бывший боец спецназа ГРУ 24-летний Никита Белянкин, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве <…> задержаны еще двое участников конфликта», – говорится в сообщении.

СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит ножом Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>