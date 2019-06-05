РИАМО - 5 июн. В пятницу, 7 июня, в старейшем лютеранском соборе Москвы состоится концерт с неоклассической программой при участии известного итальянского пианиста Луки Карбонаро и заслуженного артиста Абхазии органиста Луки Гаделия, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Бельканто».

«Современная классика будет представлена сразу тремя композиторами: американцем Филиппом Глассом, итальянским композитором и приглашенным гостем Лукой Карбонаро и нашим соотечественником Павлом Кармановым, написавшим музыку ко множеству современных кинофильмов», – отмечается в сообщении.

Исполнение музыкантов будет сопровождаться необычной инсталляцией-погружением в глубины мирового океана, символизирующей величие и значимость водной стихии.

Ежегодно 8 июня во всем мире отмечается День океанов – напоминание человечеству о важности сохранения ресурсов Земли, бережного отношения к природе в целом и воде в частности. Официально праздник был учрежден 8 июня 2008 года и в этом году отмечается уже 11-й раз.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Юрий Таштамиров (саксофон), Лука Гаделия (орган), Лука Карбонаро (фортепиано), музыкальный проект Classicaplus (Наталья Жукова, Валерия Есауленко, Евгения Богинская), Вальтруд Шмидт (видеоинсталляция). Концерт пройдет в рамках проекта «Ночь в соборе» фонда Бельканто.