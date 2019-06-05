РИАМО – 5 июн. Россия нуждается в создании отрасли, которая обеспечит замкнутый цикл «жизни» стекла и металла, сообщил в среду министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Когда я был пионером, мы собирали стекло, металлолом, эту работу нужно возобновлять, чтобы был массовый сбор. Мы должны создать свою формулу, свою отрасль», - сказал Кобылкин в ходе пленарного заседания «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами», проходящего в преддверии ПМЭФ-2019.

Министр отметил, что Россия из-за своей специфики не может повторять путь других стран.

«У нас есть все, чтобы замкнутый цикл создать», - заключил Кобылкин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.