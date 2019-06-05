РИАМО - 5 июн. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов с начала текущего года в Подмосковье от древесно-кустарниковой растительности расчистили почти 1,2 тысячи гектаров просек вдоль линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всего в 2019 году в Московской области планируется расчистить от деревьев и кустарников более 4,8 тысячи гектаров территорий вдоль ЛЭП. Работы ведутся в соответствии с графиком», – заявил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.

Он добавил, что в ходе мероприятий расчищаются деревья и кустарники, которые вплотную прилегают к линиям электропередачи. Это позволяет снизить риски нарушения электроснабжения потребителей региона в ходе прохождения осенне-зимнего периода.

Работы по расчистке выполняются в рамках производственных программ крупных энергокомпаний, работающих на территории Подмосковья – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго».