РИАМО - 5 июн. Московская область вошла в число регионов-лидеров в проведении реформы в сфере обращения с отходами в России, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Перед Петербургским международным экономическим форумом 2019 прошло пленарное заседание «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами».

«У нас есть регионы-лидеры. Это <...> Чувашия, Татарстан, Московская область, конечно. До 2024 года у всех есть четкие целевые показатели. У нас есть денежные средства из федерального бюджета. С уверенностью могу сказать, что 99% показателей мы выполним», - сказал Кобылкин журналистам.

Он отметил, что есть отстающие регионы. Ряд субъектов еще не приступил к проведению данной реформы.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.