РИАМО – 5 июн. Дом XIX века в центре Москвы ждет капитальный ремонт, в ходе ремонта будут обновлены откосы здания, венчающий карниз и пояски, а металлические решетки окон и козырьков будут зачищены, загрунтованы и окрашены, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт фасадов и кровли в ЦАО города Москвы» по адресу: Верхняя Радищевская улица, дом 9, строение 4, Таганский район, ЦАО.

«Трехэтажное административно-деловое здание на Верхней Радищевской улице, построенное в 1876 году, будет отремонтировано. В рамках запланированных фасадных работ будет проведена вычинка отдельных участков кирпичной кладки стен и заделка трещин. Помимо этого, стены будут расчищены от старой краски, восстановлен штукатурный слой и проведена новая окраска поверхности», – отмечается в сообщении.

В ходе ремонта будут обновлены откосы здания, венчающий карниз и пояски, а металлические решетки окон и козырьков будут зачищены, загрунтованы и окрашены.

«Вход в подвал также реконструируют: запланирован демонтаж и последующая замена существующей обшивки каркаса, его окраска и замена верхнего козырька входа в подвал из профлиста», – уточняется в материале.

Также предусматривается замена воронок, труб, колец и звеньев наружной системы водостока, замена отмостки со стороны дворового фасада и устройство водоотводящих лотков.