РИАМО - 5 июн. Следствие предъявило обвинение в убийстве одному из участников конфликта в Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», – говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

Ранее были задержаны еще двое участников конфликта. СК ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников конфликта.

Погибший служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Похороны молодого человека состоятся 6 июня в 12:00 на Митинском кладбище, которое находится недалеко от места трагедии.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>