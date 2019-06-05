РИАМО - 5 июн. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье намерены взять в лизинг около 20 тысяч мусорных контейнеров и 300 мусоровозов, сообщил РИАМО в среду министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее в ходе пленарного заседания в преддверии ПМЭФ-2019 гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев сообщил, что в стране планируется сдавать в лизинг мусорные контейнеры и другие объекты для сбора и утилизации отходов. «Российский экологический оператор» ведет соответствующие переговоры с крупнейшими лизинговыми компаниями. Данная мера позволит расширить и обновить контейнерный фонд региональных операторов по обращению с ТКО.

«Мы собрали региональных операторов и подали заявки в публичную правовую компанию («Российский экологический оператор» - ред.), чтобы те поучаствовали в лизинге по приобретению около 20 тысяч контейнеров и 300 мусоровозов. Это для нас перспективная тема», - сказал Хромушин.

Он отметил, что пока региональные операторы сами закупают необходимое оборудование. Система лизинга позволит сразу получить и установить контейнеры, за которые затем необходимо будет вносить лизинговые платежи в течение пяти лет.

«Мы сначала планировали, что нам нужно 13 тысяч контейнерных площадок, теперь мы понимаем, что нужна 21 тысяча площадок. Почти в два раза выросла потребность в синих контейнерах», - заключил Хромушин.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для «мокрых» (смешанных) отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик).