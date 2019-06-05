РИАМО - 5 июн. В пятерку самых востребованных у пассажиров станций столичного метро входят «Комсомольская» Кольцевой линии, «Выхино», «Новогиреево», «Щелковская», а также «Новокосино», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«В день «Комсомольской» пользуются более 142 тысяч пассажиров, «Выхино» - почти 123 тысячи, «Новогиреево» - 98,5 тысяч, «Щелковской» - 98,3 тысячи, «Новокосино» - почти 95 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самый маленький пассажиропоток наблюдается на станциях Московского монорельса. Так, станцией «Улица Милашенкова» в рабочие дни пользуются всего 278 пассажиров.

«Среди станций метро с небольшим пассажиропотоком – «Спартак», «Битцевский парк», «Лесопарковая». Среди станций Московского центрального кольца – «Белокаменная» и «ЗИЛ», - отметил собеседник агентства.

По его словам, самой востребованной линией метро в течение десяти лет остается Таганско-Краснопресненская. В рабочие дни она перевозит более 1,174 миллиона пассажиров. Однако в последнее время нагрузка на «фиолетовую» ветку снизилась благодаря открытию МЦК, новой конечной станции Калининской линии и запуску первой очереди Большой кольцевой линии.

«На втором месте по загрузке Замоскворецкая, на третьем – Калужско-Рижская линия», - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что наименьший пассажиропоток у Московского монорельса. Он составляет 3,7 тысячи пассажиров в сутки.

Также представитель пресс-службы Московского метрополитена сообщил, что в подземке насчитывается 894 эскалатора.

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