РИАМО – 5 июн. Три подмосковных вуза вошли в топ-100 лучших вузов страны, накануне агентство RAEX подготовило рейтинг к старту приемной кампании текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«Три подмосковных вуза вошли в топ-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX. В список лучших вузов попали университет «Дубна» – на 57 месте, технологический университет в Королеве – на 73 месте и Московский государственный областной университет (МГОУ - ред.) – занял 74 позицию», – отметила Забралова.

Агентство RAEX подготовило рейтинг к старту приемной кампании 2019 года. Для этого проекта специалисты компании провели анкетирование более 50 тысяч студентов и 158 вузов страны.

«Два наших вуза традиционно входят в список лучших. МГОУ в этом году впервые попал в данный рейтинг.Всего в подмосковном регионе функционирует шесть вузов, где представлены образовательные программы по различным направлениям. С 1 июля у нас начнется приемная кампания в вузы, ждем ребят, чтобы пополнить ряды студентов Подмосковья», – подчеркнула Забралова.