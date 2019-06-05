РИАМО – 5 июн. Молодые панды Жуи и Диндин, которые были переданы Китаем России во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле этого года, впервые предстанут перед гостями Московского зоопарка в среду, передает ТАСС.

Данное событие приурочено к празднованию в этом году 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

«В ходе 15-летнего совместного исследования необходимо изучить пути сохранения животных и способов возвращения их в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями. Это не дар, а научно-исследовательская работа, которая представляет собой участие двух стран в исследованиях по популяризации животных», – отметила консультант управления международных связей департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Мария Пасугинова.

Согласно условиям проекта, из китайских заповедников в Россию на регулярной основе будут приезжать рабочие группы для ведения совместных исследований, организации дополнительных обучающих тренингов для московских специалистов. Ранее шесть сотрудников зоопарка, среди которых зоологи, смотрители и ветеринары, приезжали на месяц в Китай для прохождения обучения по вопросам ухода за животными.

По словам представителей правительства Москвы, Китай предлагал на выбор России две пары бамбуковых медведей. Одна – возрастом около семи лет, другая – помладше, возрастом до трех лет.

«Преимущество выбора взрослых животных было в том, что они уже являются парой и давали потомство ранее, находясь в Китае. Молодые панды – пока еще дети, а потому представляли больший интерес для проведения научно-исследовательских работ», – отметила Пасугинова.

Жуи появился на свет 31 июля 2016 года, Диндин родилась 30 июля 2017 года на территории научно-исследовательской базы по охране панд Волун на территории Сычуани. Свои имена бамбуковые медведи получили при рождении. Так, в переводе с китайского Жуи означает «исполнение желаний», а имя Диндин является звукоподражанием «звона падающих капель».

Китайской стороной было дано разрешение о переименовании животных. В настоящее время планируется проведение всероссийского голосования для выбора новых имен. Не исключено, что они будут символизировать дружбу между Россией и КНР.

На территории зоопарка был отремонтирован вольер, в котором останавливались панды в свои предыдущие визиты в Россию.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, «у Диндин и Жуи свой отдельный павильон с внутренними и внешними площадками».

«Все вольеры многоуровневые – пандам в них будет комфортно ползать, играть. Там также есть берлоги, куда животные смогут спрятаться, если захотят отдохнуть. Никаких ограничений на просмотр бамбуковых медведей вводить не планируется. Мы не делаем дополнительного билета, посетители смогут любоваться пандами столько, сколько им захочется. Главное, чтобы гости вели себя деликатно, панды еще малыши – по человеческим меркам мальчику Жуи около шести лет, а девочке – всего два-три года», – отметила она.