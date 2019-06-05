РИАМО – 5 июн. Компания «Галс-девелопмент» представила на открытые торги столичную гостиницу «Пекин», сообщает РИА Новости.

Начальная цена четырехзвездочного отеля составляет 5,67 миллиарда рублей. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 29 августа. Торги проведут 2 сентября.

«Гостиница «Пекин» на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля. До 2003 года гостиница принадлежала мэрии Москвы. В 2003 году структура АФК «Система» Бэйджинг-инвест» стала инвестором реконструкции здания. В 2009 году, когда девелоперская дочка АФК – «Система галс» за долги перешла под контроль ВТБ и сменила название на «Галс-девелопмент», «Пекин» остался в портфеле нового собственника», – отмечается в сообщении.

Компания «Галс-девелопмент» хочет продать гостиницу уже несколько лет.

«В январе СМИ сообщали о близкой к закрытию сделке по продаже актива с китайская Sichuan Railway Investment Group. Но в итоге сделка не состоялась. Стоимость отеля тогда оценивалась примерно в 6 миллиардов рублей», – добавляется в материале.

Компания «Галс-девелопмент» – девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Банк ВТБ является основным акционером компании.