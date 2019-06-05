РИАМО – 5 июн. Для автомобилистов в столичном районе Хамовники 9 июня перекроют движение из-за съемок кинофильма, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Саввинская набережная в районе дома 12, строение 8 по Большому Саввинскому переулку. Период: 9 июня с 11:00 до 14:00», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что на участке будет действовать краткосрочное полное перекрытие до 5 минут.