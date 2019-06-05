РИАМО - 5 июн. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду согласовали кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора столицы, передает корреспондент РИАМО.

«27 мая в Московскую городскую думу поступило представление генерального прокурора РФ о согласовании назначения на должность прокурора Москвы государственного советника юстиции второго класса Дениса Геннадьевича Попова», – сказал депутат Мосгордумы Виктор Кругляков.

Попов родился в 1972 году, в 2001 году окончил Российскую правовую академию министерства юстиции РФ по специальности юриспруденция. С этого же времени проходит службу в органах прокуратуры, добавил он.

Он отметил, что комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Мосгордумы 4 июня изучила документы, характеризующие кандидата, а также провела с Поповым собеседование.

«По итогам изучения представленных документов, проведенного собеседования комиссия приняла решение рекомендовать Московской городской думе согласовать представление генерального прокурора РФ о назначении Попова на должность прокурора города Москвы», – заявил Кругляков.

В ходе заседания было проведено тайное голосование. За кандидатуру Попова проголосовали 37 депутатов, против – 0.

С августа 2012 года Денис Попов был первым заместителем прокурора Тульской области. С ноября 2015-го по февраль 2018-го был прокурором Хакасии. В феврале 2018 года был назначен прокурором Дагестана.

В настоящее время обязанности прокурора столицы исполняет Олег Манаков.

«На сегодняшнем заседании Мосгордума согласовала представленного на должность прокурора Москвы Дениса Попова, чью кандидатуру внес генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Новый прокурор имеет большой опыт работы и в столице, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой, зарекомендовал себя на федеральном уровне», – подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он выразил уверенность, что в лице Попова столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой.