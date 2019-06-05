РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июн. Стало известно время похорон экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, который погиб в Красногорске при попытке разнять пьяную драку, сообщил «РИАМО в Красногорске» близкий друг погибшего Иван Шуханов.

«Похороны состоятся 6 июня в 12:00 на Митинском кладбище, которое находится недалеко от места трагедии», – сказал Шуханов.

Он добавил, что на кладбище будет рота почетного караула. В память о погибшем прозвучат оружейные залпы.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».