РИАМО – 5 июн. Семь транспортно-пересадочных узлов оборудуют на Некрасовской линии метро Москвы, благодаря этому улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«На базе станции метро «Некрасовка» будет создан крупный транспортно-пересадочный узел. ТПУ будет включать в себя станцию метро «Некрасовка», перроны посадки-высадки наземного общественного транспорта, подземные пешеходные переходы, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом и бассейном», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Третьего июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино». Второй участок Некрасовской линии от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» находится в завершающей стадии строительства.

Помимо ТПУ «Некрасовка» на новой линии метро возведут: ТПУ «Лухмановская», ТПУ «Улица Дмитриевского», ТПУ «Лермонтовский проспект» («Косино»), ТПУ «Юго-Восточная», ТПУ «Рязанская» (станция метро «Нижегородская») и ТПУ «Авиамоторная».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, когда линия будет запущена полностью, улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия», – заверил Бочкарев.