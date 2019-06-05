РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители Люберец обратились к депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско с вопросами по обеспечению лекарственными препаратами и получению выплат по уходу за инвалидами, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Четвертого июня Дениско провел прием населения в городском округе Люберцы в рамках региональной недели. На прием к депутату по личным и общественным вопросам пришли семь человек с различными обращениями.

«Жителей волнуют вопросы обеспечения лекарственными препаратами, получения выплат по уходу за инвалидами I и II групп, оказания помощи в ремонте квартиры и благоустройства придомовой территории. Всем гражданам будет оказана помощь в решении вопросов», – говорится в сообщении.

Парламентарий взял на личный контроль решение всех вопросов.